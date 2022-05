Danny kon door gulle gever na drie jaar weer naar wedstrijd van Feyenoord

Bijna drie jaar was Danny Tolenaars niet meer bij een wedstrijd van Feyenoord geweest. Aanvankelijk geïrriteerd over het bejaardenvoetbal dat zijn club liet zien en later door geldgebrek was hij afgehaakt. Door zijn aangrijpende verhaal hoe hij endeldarmkanker overwon, kreeg hij van een gulle gever twee seizoenskaarten aangeboden.

En dus was Danny Tolenaars (45) uit 's-Gravendeel zondag toeschouwer in De Kuip bij Feyenoord-PSV. ,,Dat was weer mooi om mee te maken: een kolkende Kuip! Al was de wedstrijd niet zo bijzonder. Logisch ook, omdat de spelers donderdag zo hebben moeten strijden tegen Marseille. Dit was het maximaal haalbare (2-2, red.), met een mooie apotheose in blessuretijd.’’

Robert Vet uit Leiden, die normaliter met zijn dochter naar de wedstrijden van Feyenoord gaat, stelde zijn seizoenskaarten ter beschikking nadat hij Danny Tolenaars’ aangrijpende verhaal over diens jarenlange strijd tegen endeldarmkanker had gelezen. ,,Hij gunde het mij gewoon, omdat hij zelf in een soortgelijke situatie heeft gezeten. Top natuurlijk dat hij dit heeft gedaan!’’

Volledig scherm Danny Tolenaar en Robert Vet (r). © Privéfoto

Surfen in Zeeland

Door miscommunicatie liep Danny Tolenaars de seizoenskaarten overigens nog bijna mis. ,,Ik zou de kaarten komen ophalen in Leiden, maar Robert had zijn adresgegevens per abuis naar een ander e-mailadres verzonden. Daarop kreeg hij een raar antwoord terug. Uiteindelijk heb ik de kaarten gekregen op het parkeerterrein van de Intratuin in Numansdorp. Robert ging surfen in Zeeland, en dat lag op de route.’’

De weldoener uit Leiden blijf bescheiden. ,,Waarom ik het heb gedaan? Ik ben zelf ook ziek geweest. Maar ik ben heel goed terechtgekomen. Ik voelde natuurlijk wat schroom, maar ik vind dat we op de wereld zijn om elkaar het leven aangenaam te maken. ’’

