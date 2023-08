De bovengrondse vuilcontainer keert terug! Nou ja, eventjes dan

Voor de stier hoefde het aanvanke­lijk niet, maar toch gebeurde het: kalfje voor Schotse Hooglander

Gezinsuitbreiding? De stier die is uitgezet in natuurgebied de Oeverlanden bij Strijensas voelde aanvankelijk weinig aandrang om zich voort te planten. Maar mede dankzij zijn inspanningen is er nu dan toch eindelijk een Schotse Hooglander bevallen van een kalfje. De kleine maakt het goed.