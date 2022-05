De Rotary een club voor kakkerige snobs? Nee hoor, hier helpen ze ouderen en gehandicapten

Als directeur van het Actief College in Oud-Beijerland is Rianne Koole (56) er maar wat trots op dat er onlangs op haar school een jeugdafdeling van de Rotary Club Hoeksche Waard, Rotary Interact, is geïnstalleerd. ,,Veel leden van de Rotary leiden een bedrijf en ervaren dat het eenzaam is aan de top. In de Rotary kunnen ze van elkaar leren en daarnaast willen ze iets doen voor anderen. Iets teruggeven aan de maatschappij. Het is mooi om jonge mensen hierin mee te nemen.’’