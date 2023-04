Deense uitwisselingsleerlingen te gast in de Hoeksche Waard. ‘Je leert zo meer dan tijdens normale vakantie’

Aloha from Numansdorp! ’s Werelds bekendste concert wordt een-op-een nagespeeld langs de haven

Als je Ton Stelloo na de eerste editie van het rock-’n-rollfestijn It’s Elvis Time had verteld dat er nóg negen zouden volgen, had hij je voor gek verklaard. Maar inmiddels is zijn (gratis) evenement vaste prik op de Numansdorpse evenementenkalender. ,,Het bewijst maar weer eens dat Elvis leeft.’’