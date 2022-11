Deze eigenwijze boeren zweren bij klavergras: ‘Goed voor land en koeien én het zuigt CO2 uit de lucht’

Boeren en tuinders worden geconfron­teerd met enorme kostenstij­ging: ‘Dit is een extra harde klap’

Boeren en tuinders worden geconfronteerd met een enorme kostenstijging per 2023. De transportkosten voor elektriciteit stijgen fors. Voor bedrijven met een grootverbruik-aansluiting is dit gemiddeld 52 procent, wat zich voor een kleine akkerbouwer al gauw vertaald tot duizenden euro’s extra per jaar. Voor grote tuinders kan het gaan om tienduizenden euro’s per jaar. De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO Noord) maakt zich ernstig zorgen.

15 november