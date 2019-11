Deze jonge boeren uit Maasdam scoren met online te bestellen aardappelen

An­ti-voedselver­spil­lings­app slaat aan: Run op verse producten die rijp zijn voor de kliko

11:54 De anti-voedselverspillingsapp Too Good To Go slaat verrassend goed aan in de Hoeksche Waard. Er is een ware run ontstaan op verse producten die op het punt staan te worden weggegooid. ,,Dit zou zomaar eens iets groots kunnen worden in de Hoeksche Waard.''