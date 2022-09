Deze ‘taxi’ verlost inwoners Hoeksche Waard gratis van tegels: ‘Dit is een supergoede actie’

Eigenaren hebben hun boot terug, maar er is wel veel schade

De eigenaren van de Contessa kunnen weer het water op. Het bootje, dat eind juli werd gestolen in de jachthaven van Strijensas, is teruggevonden. Hij werd door de waterpolitie teruggevonden in de provincie Utrecht. Wel is er veel schade en zijn alle bezittingen van boord meegenomen.

1 september