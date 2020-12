Dit restaurant draait tóch overuren met kerst: ‘Ongekend succes niet aan zien komen’

Brillen Atelier toch open in gesloten winkel Voorwinden

16 december Het is een bijzonder gekke situatie: hoewel het pand van Voorwinden Modemall in ‘s-Gravendeel gesloten is, is er toch activiteit in de modezaak aan de Smidsweg. Het inpandige Brillen Atelier, de brillenmodezaak die de schoonzussen Muriel en Margret Oosting dit jaar startten, mag namelijk na de afkondiging van de extra coronamaatregelen wél geopend blijven.