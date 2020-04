Dit stel haalt het restaurant naar jouw huiskamer: ‘Een stamppotje-blote-billetjes-in-het-gras’

Lokaal verhalen­pro­gram­ma voor ouderen uit de Hoeksche Waard

7 april 'Acteurs en actrices gezocht in de Hoeksche Waard'. Met die enigszins mysterieuze oproep gaf Wim Wisse vorige week de aanzet tot een mooi initiatief in coronacrisistijd. Nee, de oproep was een wervingscampagne voor deelnemers aan een nieuwe grote toneel- of musicalproductie op het eiland. Wisse en zijn compagnon Ton van der Sluis, die samen al Roparun TV maakten, zochten en zoeken in ieder dorp in de Hoeksche Waard een verhalenverteller. Vertellers, die mooie anekdotes, grappige verhalen, speciale gebeurtenissen of wetenswaardigheden over bijzondere gebouwen kunnen oplepelen.