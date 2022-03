Docent Noah kan geen huis vinden, dus start hij zelf een onderzoek naar tiny houses in de Hoeksche Waard

Hoe lang probeer je al eigen woonruimte te bemachtigen?

,,Sinds een halfjaar zoek ik naar woonruimte. Aanvankelijk naar huur, want ik ging ervan uit dat koop te duur zou zijn. Maar huren in de Hoeksche Waard is ook lastig - het is al snel sociale huur en dat heeft lange wachtlijsten. Ik zou over vijf à zes jaar pas kans maken.’’

Je werkt als docent in Barendrecht. Daar gaan wonen?

,,Daar heb ik gekeken. Als ik me dan inschrijf bij de woningcorporatie sta je achteraan. Dus zocht ik naar een vrijesectorhuurwoning en die was ontzettend duur. Daarna ben ik naar alternatieven gaan kijken. Bovendien wil ik graag in Numansdorp blijven, waar ik al mijn hele leven woon.’’

En het alternatief is...

,,Een tiny house, want dan kun je kopen in een meer betaalbare prijsklasse.’’

Hoeveel mag een tiny house maximaal kosten?

,,Het zou binnen de norm moeten vallen wat een jongere aan hypotheek kan krijgen. Verder vind ik het belangrijk dat een tiny house bereikbaar is voor iemand die alleen wil wonen.’’

Wat wil je met bereiken met je online-inventarisatie?

,,Ik wil meer inzicht hebben in wat de woonvraag is bij mensen in mijn leeftijdsgroep en die in eenzelfde situatie zitten. Hoeveel van hen hebben interesse in een tiny house van maximaal 50 vierkante meter woonoppervlakte? Ook wil ik weten of er in alle dorpen in de Hoeksche Waard belangstelling voor is. Met de ingevulde lijsten wil ik kijken of er overeenkomsten zijn tussen de jonge tiny house-zoekers en dat wil ik delen met politici op het eiland.’’

Waar in Numansdorp wil je graag je huisje hebben?

,,Ik kijk zelf naar de rand van Numansdorp. Dat lijkt me het makkelijkst te regelen. In Oud-Beijerland waren ze vier jaar bezig om wat tiny houses ín het dorp te realiseren.’’

