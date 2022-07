Door Maarten (19) kan jong en oud in de Hoeksche Waard een silent disco feest geven

Want in de buurt een bedrijf vinden voor silent disco’s, dat zat er tot dan toe niet in. Daar kwam Dominik snel achter toen hij het wilde doen voor zijn 18e verjaardag. ,,Het is er wel, alleen allemaal in Rotterdam. Dat is een stuk minder handig als je hier woont.” ‘Dan ga ik het zelf maar doen’ werd zijn insteek daardoor.