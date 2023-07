Dorstige plattelandsjongeren gaan voor duurzaam. ‘Schuurfeest met ruim 15.000 herbruikbare bekers’

In lang niet elke kerk klinkt nog het Woord van God: ‘Zo gaat geschiede­nis en erfgoed verloren’

Appartementen, expositieruimte voor kunstenaars of - God betere het - een café. In lang niet elke kerk klinkt Het Woord nog of richt de dominee vanaf de kansel de Bijbel vermanend naar de christelijke kudde. En dat deed bij Erfgoedhuis Zuid-Holland de alarmbellen rinkelen. Vandaar dat er een campagne is gestart over het culturele belang van het behoud van kerkelijke interieurs. En Marco Schurg is daar maar wat blij mee.