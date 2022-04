Drie jaar hebben ze er op moeten wachten, maar eindelijk is kermis terug in Oud-Beijerland: ‘Dit is top’

Het Vierwiekenplein staat deze woensdag vol met vrachtwagens waaruit tal van onderdelen voor kermisattracties worden gehaald. Centraal op het plein is exploitant Michael Brunselaar aan het begin van de middag al een heel eind op de goede weg met zijn Crazy Spider. Hij heeft even de tijd om op adem te komen. ,,Het is denk ik al meer dan twintig jaar dat ik hier sta. De laatste keer was het rond koningsdag 2019, daarna mocht er niks door corona. Dus het is top om weer terug te zijn. Dit is best een kermisminded dorp met een heel goede koningsdag-omzet en enthousiaste mensen.’’