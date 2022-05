DriemTiemStrien uit Strijen is na twee jaar corona weer klaar voor een nieuwe Roparun: ‘Kunnen niet wachten’

Volgelopen kelders en grote plas in Kiltunnel: flinke regenbui zorgt in regio voor overlast

Ondergelopen kelders, water dat op de daken bleef staan. De hevige regenbui die eerder vanmiddag over de regio trok, zorgde op meerdere plekken voor wateroverlast. In de Hoeksche Waard had vooral ’s-Gravendeel problemen met het vele hemelwater dat in korte tijd viel.

20 mei