Dronken man dreigt te verdrinken in het Spui, wordt gered en trekt vervolgens zijn zwembroek uit

Agenten zagen de man woensdagmiddag een aantal keer kopje onder gaan terwijl hij afdreef in de richting van het politiebureau in Oud-Beijerland. ,,We konden de schipper van een passerend bootje roepen die de man uit het water kon helpen’’, meldt de politie. Later bleek de man onder invloed van alcohol te zijn.

Het incident is voor de politie aanleiding om nogmaals te benadrukken dat de stroming in de rivier tussen de Hoeksche Waard en Voorne-Putten sterk is. De stroming wordt onderschat, merkt de politie aan het zwemgedrag. Omdat het Spui een snelvaargebied is en beroepsvaart regelmatig passeert, is zwemmen buiten de ballenlijn gevaarlijk.