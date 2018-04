Dronken man rijdt op twee huizen Zuid-Beijerland in

Strijense heeft al ge­boor­te­kaart­jes van 5.500 Esthers

4 april Een hobby die is geboren uit de geboorte van een baby bij de buren. Dat is hoe voor Jannie Vos (64) uit Strijen en haar dochter Esmeralda ooit het verzamelen van geboortekaartjes is ontstaan. Want na het leuke geboortekaartje dat Jannie ooit van haar buurmeisje kreeg, begonnen de twee van origine 's-Gravendeelsen geboortekaartjes te bewaren. Tot bewaren oversloeg in sparen en uiteindelijk fanatisme de overhand kreeg.