‘Droomhuis’ voor jongeren met verstandelijke beperking weer een stapje dichterbij

Nadat vorig jaar de Elisabeth Stichting al grond aankocht in de Havenstraat in Numansdorp voor de bouw van seniorenwoningen én de verdere ontwikkeling van het wooninitiatief van de Stichting Droomhuis, is inmiddels de intentieverklaring door beide stichtingen ondertekend. De bouwplannen hebben met die verklaring een extra officieel tintje gekregen.

Droomhuis verstandelijk beperkte jongeren wordt werkelijkheid: stichting koopt grond in Numansdorp

Marge Architecten uit Rotterdam is inmiddels bezig met het maken van een schetsplan voor het samengestelde woonproject op het terrein van de voormalige garage In ‘t Veld. ,,We zijn heel blij dat de volgende stap is gezet. Doel blijft nog steeds om in 2025 het wooninitiatief gerealiseerd te hebben’’, vertelt Anita Kooy van de Stichting Droomhuis.

Met de omwonenden van de Havenstraat zal nauw contact gehouden worden over de ideeën omtrent de bouw. Daarnaast vindt dit jaar een flora- en faunaonderzoek plaats en vindt de voorbereiding van de bodemsanering én de sloop plaats. Met de gemeente Hoeksche Waard staan gesprekken gepland over de overdracht van het laatste stukje grond en de voorwaarden die met de bouwplannen samenhangen.

Sponsoracties

In de tussentijd zitten de vrijwilligers van Stichting Droomhuis niet stil. ,,We gaan gewoon door met onze sponsoracties’’, vertelt Anita Kooy. ,,De paasactie is helemaal voorbereid en rond en tijdens Moederdag en Vaderdag zijn we ook weer actief. Het is mooi dat we straks tijdens markten en braderieën ons verhaal weer kunnen vertellen.’’

Dat verhaal sloeg al aan bij DB Mode en DB Work Wear uit Strijen, die de kinderen en vrijwilligers van Stichting Droomhuis in een nieuwe outfit gestoken hebben. ,,Wij geloven in dit prachtige initiatief, dat in de toekomst iets heel moois gaat opleveren’’, aldus Daniëlle Bergwerff van DB Mode.

