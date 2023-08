Drukte op de wegen door gesloten Heinenoordtunnel

Extinction Rebellion hangt neprecla­mes van Wereldha­ven­da­gen op: ‘Greenwas­hing festival’

Demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben in de nacht van zondag op maandag nepreclames opgehangen in advertentieruimtes van bushokjes in Rotterdam. De reclames verwijzen naar een satirische website in de stijl van de Wereldhavendagen.