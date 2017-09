Dump muskuseenden frustreert nestbeheer

Het gaat om de twee volwassen ouders, vijf jonge eenden van een halfjaar en zes van pas zes weken oud. ,,Dit is te vergelijken met het dumpen van een nest honden of katten'', zegt Koolman, terwijl de dieren gretig het meegebrachte voedsel opeten. ,,Muskuseenden zijn afhankelijk van mensen. Als je ze niet voert, gaan ze dood. Deze muskuseenden moeten bij iemand in de tuin hebben geleefd. Na een paar nesten vond de eigenaar het kennelijk te veel en heeft hij ze hier uitgezet. De doos waarmee de dieren zijn vervoerd, stond bij een kledingcontainer.''



Koolman is er ook om andere redenen niet blij mee. ,,Deze muskuseenden snappen het verkeer niet en zijn een makkelijke prooi voor honden. Daarbij produceren ze ook nog veel poep, vooral als ze brood krijgen, wat overlast op trottoirs en in de wijken geeft, zeker als de kolonie groeit. En dat gebeurt snel, want muskuseenden hebben drie tot vier nesten per jaar.''



In het verleden liet de gemeente Oud-Beijerland de muskuseenden afvoeren. Koolman en Van de Velde hebben zich vervolgens over de dieren ontfermd en besteden er elke week uren aan. ,,We zorgen dat ze een goed leven hebben, maar halen de eieren uit de nesten. Die koken we en leggen we dan weer terug. In de Zuidwijk en de Zeeheldenwijk hebben we het nu onder controle. Muskuseenden worden ongeveer tien jaar. Elk jaar neemt het aantal daar met tien procent af.''