Duurzame doe-dag: scholieren plaatsen regentonnen en helpen tuintjes te vergroenen

Rotterdam­se basis­school sluit de deuren na maandenlan­ge onrust

De Rotterdamse Van Brienenoordschool, waar al maandenlang onrust heerste, sluit definitief de deuren. Dat laat de school weten in een brief aan de ouders. Er zijn onvoldoende leerkrachten gevonden om de basisschool in IJsselmonde open te houden. Meer dan 200 leerlingen moeten nu op zoek naar een nieuwe school.