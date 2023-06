Eén op de dertien woningen in Hoeksche Waard aangemerkt als energieslurper

Hoge onderschei­ding en stadspen­ning voor vertrekken­de havenbaas

Haventopman Allard Castelein is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) speldde de vertrekkend president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam de onderscheiding op tijdens zijn afscheidsbijeenkomst, woensdagavond in de Cruise Terminal.