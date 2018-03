Eend mishandeld bij burenruzie

Landelijke Sin­ter­klaas­in­tocht niet naar Hoeksche Waard: te druk met fusie

23 maart De landelijke intocht van Sinterklaas wordt dit jaar niet in de Hoeksche Waard gehouden. Dat zeggen de vijf gemeenten desgevraagd. De vacature voor de landelijke intocht voor 2018 is nog vrij, aangezien de publieke omroep deze week via een brandbrief meldde nog geen aanmeldingen binnen had gekregen.