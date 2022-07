Eerste boer veroordeeld vanwege opruiing: hij riep via Telegram op om Schiphol ‘plat te leggen’

In Rotterdam is vrijdagmiddag een 23-jarige boer uit Strijensas veroordeeld vanwege opruiing. Het gaat om de eerste veroordeling als gevolg van de boerenprotesten. ,,Ik had na vijf minuten al spijt.”

Het duurt vrijdagmiddag even voor de twintiger wat kan zeggen. Als hij de eerste vraag van de rechter wil beantwoorden, schiet hij vol. De stikstofplannen doen hem pijn, héél veel pijn.

Hij vertelt over het boerenbedrijf van zijn vader, waar twintig koeien en achthonderd schapen rondlopen. De huidige stikstofplannen zullen dramatische gevolgen voor de onderneming hebben. ,,Een reductie van 47 procent.”

Met trillende stem: ,,Mijn vader heeft daar hard voor gewerkt. Hij wil het bedrijf aan mij overdoen. De toekomst is onzeker. Dat doet bij ons thuis veel zeer.”

Schiphol platleggen

Het leidde tot frustratie. Dusdanig veel dat hij volgens het Openbaar Ministerie een opruiend bericht in een Telegramgroep plaatste. Daarin riep hij op om Schiphol plat te leggen. ‘Als er zoveel opkomst is als in Stroe kan politie en ME niks’, schreef hij in de groep met duizenden volgers.

Quote Ik dacht: waarom heb ik dit gedaan? Ik ben tegen geweld Boer uit Strijensas

Daar had hij, zo vertelt de agrariër vrijdag aan de rechter, na een paar minuten al spijt van. ,,Ik dacht: waarom heb ik dit gedaan? Ik ben tegen geweld. Met hoe het bij de minister is gegaan, dat slaan op ME-busjes: daar schiet je niks mee op. Ik sta daar totaal niet achter.”

De twintiger plaatste het bericht op 28 juni. Een dag later hield de politie hem aan. Tot de zitting zat hij in de cel, iets wat de boer ‘niemand toewenst’.

‘Olie op het vuur gegooid’

Het is onrustig onder boeren sinds de minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal vorige maand haar stikstofplannen bekendmaakte. Die plannen draaien om het rigoureus terugdringen van de Nederlandse stikstofuitstoot. Vooral boeren zullen drastische maatregelen moeten nemen. Gefrustreerde agrariërs voeren daarom al weken actie.

Quote Het is algemeen bekend dat zo’n bericht kan ontaarden in strafbare feiten

Volgens de aanklager heeft de twintiger met zijn bericht ‘olie op het vuur gegooid’. ,,Het is algemeen bekend dat zo’n bericht kan ontaarden in strafbare feiten. Dat hebben we de afgelopen dagen gezien.”

Ze spreekt van een ‘ernstig feit’. ,,Hij heeft niet zomaar een bericht geplaatst. Hij riep op tot het platleggen van Schiphol, één van de grootste luchthavens ter wereld.”

Het gaat het OM zogezegd niet om het ‘snoeren van de mond’ van critici. ,,Een mening mag je uiten, maar dit heeft daar niets mee van doen. Hij had zijn boerenverstand moeten gebruiken.”

‘Onterecht kop van jut’

De advocaat van de twintiger, Daniëlle Troost, zegt alle begrip te hebben voor het aanpakken van onruststokers - meerdere boeren zitten vast omdat ze met hun tractor inreden op agenten - maar denkt niet dat haar cliënt ‘kop van jut’ moet zijn. ,,Is dit nou de geschikte zaak om te laten zien: kijk, zo pakken we dat aan. Ik meen van niet.”

Ze vraagt om vrijspraak, maar daar gaat de rechter niet in mee. Hij legt de boer uiteindelijk een taakstraf van 120 uur én twee maanden voorwaardelijke celstraf op. Een onvoorwaardelijke celstraf - het OM eiste vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk - gaat volgens hem te ver: de twintiger is immers niet de leider van de protesten, werkt hard en is schuldbewust.

Coolsingelrellen

De boer uit Strijensas werd door middel van het supersnelrecht berecht. Het Openbaar Ministerie gebruikt dat om ‘bewijstechnisch eenvoudige’ zaken snel voor de rechter te brengen. Doel is te laten zien dat gewelddadig gedrag direct wordt afgestraft.

De laatste keer dat in Rotterdam supersnelrechtzittingen na grootschalige ongeregeldheden plaatsvonden, was afgelopen november. Deze draaiden toen om verdachten rond de Coolsingelrellen.

