Eerste vrouwelijke molenaar in Hoeksche Waard: ‘Ik ben gewoon Meta en doe hier wat ik leuk vind’

Zelf vindt de in Dordrecht woonachtige Bosch het een beetje suf, dat verwijzen naar het vrouw-zijn van de molenaar. ,,Voor mezelf is het niet bijzonder. Ik ben gewoon Meta en doe hier wat ik leuk vind. Meer niet. Ik ben trots op het vak en wil de molen laten zien.’’ In een moeite door verwijst ze naar een enquête van de vereniging De Hollandsche Molen waarbij werd gevraagd hoe de vrouwen in het molenaarsvak genoemd wilden worden. ,,Verreweg de meesten zeiden ‘molenaar’ en niet ‘molenaarster’ of ‘molenares’.’’