Elstak-biografie verschijnt op 1 december: ‘Dit is geen boek vol borstklopperij over hoe goed ik wel niet ben’

Elstak liet zijn levensverhaal optekenen door journalist Boris van Zonneveld. De achterflap, die is al vrijgegeven, belooft dat het een eerlijk verhaal wordt. ,,Dit is geen boek vol borstklopperij over hoe goed ik wel niet ben. Dit is mijn echte verhaal, hoe mijn leven écht verlopen is. Dat verdiende niet altijd de schoonheidsprijs,’’ zo laat Elstak zich citeren door Van Zonneveld.

Maaskantje

Na zijn succes in de jaren 90 raakte Elstak in de vergetelheid. In 2010 maakte hij een glorieuze comeback met het nummer Turbo dat hij schreef voor de destijds razend populaire New Kids, een film- en tv-serie over opgeschoten tuig uit het Brabantse Maaskantje. Sindsdien is hij weer een graag geziene gast op festivals, zoals vorige maand nog op Reloading the Nineties en Sunglow in Mijnsheerenland.