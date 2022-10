Erwin (75) durfde pas toen hij in Nieuw-Zeeland woonde per brief uit de kast te komen bij zijn ouders

Flipperen tot je vingers blauw zien op de juweeltjes van pin­ball-goe­roe Peter Koch

In jongerencentrum The Hangout aan de Nijverheidstraat 3 in Zuid-Beijerland staan zaterdag 22 oktober zo’n vijftien flipperkasten waarop vrij gespeeld kan worden. Dan wordt namelijk het Peter’s Pinball Open Jeugdtoernooi gehouden, vernoemd naar Peter Koch; dé flipperkastverzamelaar van Piershil.

20 oktober