Ex-kankerpatiënt Annemieke (41) maakt kleine dingen die chemo nét wat draaglijker kunnen maken

Havenmees­ter Kai (27) wil met ‘leukste haven van Zuid-Hol­land’ starters op woning­markt helpen

In een poll van Zeilwereld.nl werd jachthaven Marina Numansdorp uitgeroepen tot de leukste haven van Zuid-Holland. Voor havenmeester Kai Wiedmer geen reden als een gebruinde ‘Baywatch-ster’ in een luie stoel in zijn havenkantoor van het schitterende uitzicht op het Hollandsch Diep te genieten. In zijn hoofd borrelen namelijk tal van ideeën. Bijvoorbeeld over een baai met waterwoningen.

29 april