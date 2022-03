Extra brugopeningen maken havenmeesters slechts een beetje blij - grote vrees voor 2023

,,Het is beter dan het was, want we gaan van twee naar zestien doorvaarten per week’’, stelt Kees Broere, de havenmeester van Marina Cape Helius in Hellevoetsluis. ,,Maar het is bij lange na niet wat het was voordat het gedoe met de brug begon. Toen zaten we in het vaarseizoen op wekelijks 74 passeermogelijkheden.’’