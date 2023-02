Fietser gewond naar ziekenhuis na botsing met scooter op fietspad bij N217

Bezetters verlaten Erasmus Universi­teit vrijwillig, maar beloven: ‘We komen terug’

Tientallen studenten en medewerkers hebben vrijwillig een einde gemaakt aan hun bezetting van een gebouw van de Erasmus Universiteit voordat het ultimatum voor hun vertrek afliep. De politie kwam naar de campus Woudestein, maar greep niet in zoals in november verleden jaar. ,,We komen terug,’’ was de belofte van de actiegroep OccupyEUR bij vertrek.

8 februari