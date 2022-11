Fonetisch uitgeschreven briefjes en cyrillisch alfabet: zo krijgen Oekraïense kinderen Nederlandse les

Ook bij de Mini Schelf in ’s-Gravendeel kunnen ouders met kinderen elkaar nu om advies vragen

Een plek om met je baby of peuter heen te gaan om andere ouders of opa’s en oma’s te ontmoeten. De Hoeksche Waard kende al zeven van dit soort ontmoetingsplekken voor (groot)ouders en jonge kinderen. Sinds maandag is daar met de Mini Schelf, onderdeel van IKC De Schelf in ’s-Gravendeel, een achtste bijgekomen op het eiland.

7 november