Fort Buitensluis was zo lek als een mandje, maar wordt momenteel naar oude glorie gerestaureerd

Scooter­brand slaat over naar nabijgele­gen pand, politie vermoedt brandstich­ting

Een scooterbrand aan de Dr. Bossersstraat in s-Gravendeel is zondagnacht overgeslagen naar een nabijgelegen pand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het pand zwaar beschadigd raakte. Niemand raakte gewond.

25 september