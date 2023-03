Frans was depressief maar zijn koi karpers sleepten hem er doorheen: ‘Gewoon door te doen wat ze doen’

Metershoge netten, extra camera's en spitacties; tóch vinden bewakers regelmatig telefoons in de cellen

Ondanks alle maatregelen komt er nog steeds smokkelwaar de Dordtse gevangenis binnen. Zo worden er geregeld telefoons en drugs aangetroffen in de cellen van gedetineerden. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Dordrecht over 2022.