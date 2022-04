Fruitteler Anton heeft schade van vorst en sneeuw: ‘Pas bij sneeuw in augustus, kijk ik gek op’

Het Foodlab krijgt eindelijk smoel, maar is het ook de hit die het moest worden? ‘Het is echt te mager zo’

Het Foodlab, wat was dat ook alweer? Was dat niet dat kenniscentrum over voeding en landbouw dat duizenden scholieren en toeristen van heinde en verre naar de Hoeksche Waard moet trekken? Wethouder Paul Boogaard (Landbouw, CDA) is dik tevreden over hoe het tot nu toe gaat. Maar er zijn ook sceptici.

