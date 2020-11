Gaan we straks massaal aan de knalerwten, fonteintjes en discoflitsers? ‘We doen alsof het echt vuurwerk is’

‘Er wordt geen wet overtreden, toch zijn er meer dan duizend klachten over windpark Spui. Hoe kan dat?’

26 november Hoe lossen we de problemen op rondom het windpark langs het Spui en wat kunnen we hier voor lessen uit trekken bij de aanleg van andere windparken? Die vragen stonden woensdagavond centraal bij de behandeling van het onderwerp in een vergadering van de provinciale staten. ,,We hebben het over meer dan duizend klachten. Wáárom heeft de provincie niet ingegrepen? Deze situatie is ronduit onacceptabel.”