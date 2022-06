Gebouw van Campina vol rook, brandweer rukt massaal uit

Medewer­kers Ford Van der Burgh toch nog verrast over overname

Ford Van der Burgh uit Maasdam is overgenomen door Amega Groep B.V. De vijftig personeelsleden van Van der Burgh - met ook een vestiging in Brielle - zijn geïnformeerd over de overname door het Dordtse bedrijf, dat ooit is begonnen als Ames Autobedrijf.

13 juni