Gebruik van valse invalidenkaarten blijft onbestraft: ‘Een plekje vinden is voor gehandicapte al zo lastig’

Damishah is internatio­nal, werd moeder en wil nu vlammen op WK: ‘En dan fulltime mama zijn’

Slechts heel even heeft Damishah Charles kunnen genieten van plaatsing voor het WK softbal, volgend jaar in Italië. ,,In het vliegtuig terug naar Nederland was mijn blik alweer gericht op hervatting van de competitie met Neptunus’’, zegt de Capelse international.