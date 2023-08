Geen lekker zwemweer, maar alle zwemwateren in Hoeksche Waard zijn veilig

Goed en slecht nieuws voor zwemliefhebbers: overal in Hoeksche Waard kan veilig worden gezwommen. Het is lang geleden dat dit hartje zomer overal kon, maar voorlopig blijven wolken en regen het weerbeeld domineren en is het dus geen zwemweer.