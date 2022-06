Geliefde Jip en Janneke terug op tunneltje en nu al ontsierd met ‘politieke mening’: ‘Gebed zonder end’

Dat iemand vorig jaar een kleurrijke woordcreatie over zijn ‘Jip en Janneke’ heen had getekend, op het losse tunnelstuk langs de A29 vlakbij de Heinenoordtunnel, zag Lennart van Rikxoord (46) toen nog als ‘een kwestie van smaak’. Maar zoals het laatst was achtergelaten – ‘iets in de vlagkleuren van Oekraïne’ en de tekst ‘media is virus’ – kon hij niet langer aanzien. ,,Ik vond het rommelig”, zegt de Klaaswalenaar. ,,Dit was geen doen.”

Dus daar stond-ie, op een zonnige zondag, om net als negen jaar eerder ‘onooglijke graffiti’ op te fleuren met een tekening van het kleuterduo. ,,Ik heb eerst een grondlaag latex aangebracht, om het oppervlak te effenen. De politie kwam nog voorbij, maar reed gelukkig door. Anders moest ik het nog gaan uitleggen. Na een dag drogen heb ik de poppetjes erop gezet.”

Volledig scherm De opvolger van Jip en Janneke op de snelwegzijde van de tunnelring langs de A29, vlakbij de Heinenoordtunnel. © Jeffrey Groeneweg

#1675

Aan de binnenkant van het ‘Jip en Janneke-tunneltje’ stond ook iets gespoten met ‘virus’. ,,Dat heb ik ook nog even aangestipt.” Al nodigt dat wel weer reacties uit. En inderdaad: boven de hoofden van de kindervriendjes is al snel ‘#1675’ toegevoegd. Van Rikxoord vermoedt een verwijzing naar het aantal kinderen dat uit huis is geplaatst in de toeslagenaffaire.

,,Ik denk dat diegene zijn politieke mening wil verkondigen. Zelf wilde ik iets herkenbaars voor kinderen neerzetten, die op de achterbank vaak een beetje naar buiten kijken. Jip en Janneke kent iedereen.” Voor politiek was zijn latex niet bedoeld. ,,Ik ga wel terug om die tekst even weg te halen. Maar je zult zien: de volgende dag staat het er weer. Het is een gebed zonder end.”

