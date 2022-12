Gemeente biedt permanente campingbewoners hulp in zoektocht naar ander stekje, campingbaas verbaasd

Op de camping aan de Zinkweg wonen drie huishoudens permanent in een caravan, maar dat mag officieel niet. ‘s Lands hoogste bestuursrechter de Raad van State deed daar in maart van dit jaar al uitspraak over. Nu, bijna een jaar na het vonnis, is er een brief van de wethouder. Hij schrijft ‘handhavingsmiddelen [te] zullen moeten inzetten’ als de drie weigeren te vertrekken. ‘Uiteraard vertrouwen we erop dat het niet zover komt en houden wij zoveel als mogelijk rekening met de persoonlijke situatie van de bewoners’.

Campingbaas Chris Ockers is verbaasd met de timing van de brief, zo net voor de feestdagen. ,,Het is nu net alsof ik die mensen op straat wil hebben, maar dat is niet zo.’’ Dat hij de zaak tot aan de Raad van State uitvocht, heeft volgens hem een andere reden: de gemeente zegde in 2019 een aantal huishoudens toe dat ze de rest van hun leven op De Kreek mochten blijven wonen. ,,Dat zat me dwars, dat ik niks meer te zeggen had over mijn eigen grond. Het was een principekwestie. Die mensen mogen gewoon blijven wonen zolang de camping nog van mij is.’’