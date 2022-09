Gemeente houdt herdenkingsbijeenkomst voor betrokkenen truckdrama in Zuidzijde

Aftellen naar feestweek­ein­de op Recreatie­oord Binnenmaas: festivals nog niet uitver­kocht

Bij menig feestvierder staan 9 en 10 september al met rood omcirkeld in de agenda. Dan vinden Reloading the Nineties en Sunglow, voor het eerst sinds 2019, weer plaats op het Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland. Helemaal uitverkocht zijn de twee festivals nog niet.

25 augustus