Gemeente opent tijdelijke priklocatie in Oud-Beijerland

De Hema is na brand nu weer helemaal af, mét hip vernieuwd restaurant

De Hema in Oud-Beijerland, daar was toch iets mee? Ja zeker, in juni werd het pand getroffen door een brand. Twee maanden later ging het warenhuis alweer open en vanaf woensdag kunnen klanten ook weer een hapje en drankje doen in het totaal vernieuwde restaurant.

19 oktober