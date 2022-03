Gerben voelde zich ‘zwaar beperkt’ door corona: ‘Stuk van mijn jeugd is eruit getrokken’

ik zeg je Sarina (17) snapt niet dat mensen elkaar niks gunnen: ‘Dat zie je op scholen, maar ook op sociale media’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Van haar vader krijgt Sarina van Soelen uit Berkel en Rodenrijs belangrijke levenslessen: „Handel altijd vanuit je eigen normen en waarden.”

2 februari