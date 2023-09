Ian Smeulers is na Noors avontuur weer thuis in Rotterdam: ‘Keuze voor Excelsior was niet moei­lijk’

Bij Feyenoord slaagde Ian Smeulers niet, maar na een Noors avontuur hoopt de Rotterdammer bij Excelsior wél zijn kans in de eredivisie te grijpen. Over waarom het in de Kuip niet is gelukt en de concurrentiestrijd bij Excelsior. ,,Ik heb altijd moeten vechten voor mijn plek.”