Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hoeksche Waard vandaag

Altijd in de Buurt sluit per direct: 'We kijken vol trots terug naar de afgelopen 7 jaar'

Lekker smullen van de befaamde chicken and waffles van Altijd in de Buurt kan niet meer. De populaire brunchzaak vlak bij Rotterdam Centraal sluit per direct de deuren. “Met pijn in ons hart.”