Gevangenisstraf en rijverbod voor veroorzaker ongeval bij Nieuw-Beijerland

Bootver­huur­der veroor­deeld na ongeluk waarbij Anton en Monica uit Geervliet omkwamen

De man die in 2021 de boot verhuurde waar Anton en Monica uit Geervliet in omkwamen, is veroordeeld tot 180 uur taakstraf. Het tragische overlijden van het geziene stel dompelde het stadje op Voorne-Putten destijds in rouw.