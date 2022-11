Gezamenlijke wervingsactie kinderopvangorganisaties werpt vruchten af: zestien nieuwe medewerkers erbij

Voormalig eigenaar Alcazar houdt herinnerin­gen aan legendari­sche discotheek levend op je bord

Alcazar is dood. De legendarische discotheek in Puttershoek maakt binnenkort plaats voor nieuwbouwwoningen. Maar een van de voormalige eigenaren, Jan Willem Streefkerk, houdt nog iets van de oude droom in leven met zijn Alcazar at Home. Een cateringbedrijf dat in ieder geval de hapjes uit de oude feestschuur in ere houdt.

28 oktober