Gezelligheid én een gratis kom soep, wie wil dat niet? Er is alleen nog hulp in de keuken nodig

Truus (86) kreeg bedank­brief van oorlogs­held voor onderdak in 1940: ‘Was dit de neef van Churchill?’

15 april Was het hem echt? Zocht de neef van Winston Churchill in 1940 onderdak in een bakkerij in Numansdorp? In zijn brief aan Truus Bussing (86) is John Dodge in ieder geval dankbaar voor alle hulp.