Gezin jarenlang geterroriseerd: stiefvader misbruikte en mishandelde kinderen

Hoe deze man (54) bouwdepot van 450.000 euro erdoorheen joeg: ‘Je snoept er elke keer wat van af’

Om een droomhuis te laten bouwen voor zijn gezin in Duitsland sloot een 54-jarige Klaaswaler een lening van 450.000 euro af bij de ING. Drie jaar later bleek het geld van het bouwdepot tot de laatste cent verdwenen. Leeggeroofd door de Hoeksche Waarder, die met achttien valse rekeningen het geld wist binnen te hengelen voor privézaken. ,,Ik kan het niet mooier maken dan het is’’, vertelde de verdachte vrijdag in de rechtbank.

25 september