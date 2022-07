Glibberen, plonzen en proosten maar! Na drie jaar keert het dagje folklore terug in Puttershoek

De vergunning is weer geregeld, de spriet is gecheckt en goedgekeurd én er zijn nu eens geen coronaregels die het NK Sprietlopen in de weg zitten. Puttershoekers kunnen zich na drie jaar eindelijk weer echt verheugen op een dagje folklore in het pittoreske haventje van het dorp .

Voor wie op 24 augustus 2019 op de dunne, ingezeepte houten paal zijn evenwicht verloor en eenmaal met zijn hoofd weer boven water dacht: ‘volgend jaar gaat het me wél lukken’, was het lang wachten op een nieuwe poging op eeuwige roem in het dorp te kunnen verdienen. In 2020 mocht er niks en in 2021 was er door alle regels geen lol meer aan om het dorpsfeest door te laten gaan.

Al was organisator Danny Snaaijer vooraf nog hoopvol gestemd. ,,Toen zaten we in het Dansen met Janssen-verhaaltje”, zegt de Puttershoeker. ,,Het zou ‘The Summer of Love’ worden.” Door alle latere beperkingen zag hij het totaal niet meer zitten de dorpse traditie, onlosmakelijk verbonden met het naastgelegen café ’t Veerhuys, voor de 44ste keer te houden.

Volledig scherm Drukte op de kades rondom de haven van Puttershoek tijdens het NK Sprietlopen in 2019. © Qphoto

Die editie staat nu gepland op 14 augustus. Snaaijer is er voor 99,9 procent zeker van dat die zaterdag eindelijk weer tal van waaghalzen de oversteek wagen - en ongetwijfeld vrijwel allemaal in de Oude Maas kukelen. ,,Je moet altijd rekening houden met een kleine kans op extreem slecht weer of bijvoorbeeld corona. Maar we gaan ervanuit dat het gewoon gaat gebeuren.”

Dat weekeinde zal weer het vertrouwde gevoel van weleer oproepen. Aftrappend met de indrinkavond op vrijdag, met band en DJ, en een dag later een middagje glibberen, plonzen en vooral gezelligheid op de volle kades en ’s avonds in Snaaijers havencafé. ,,We hebben de spriet al uit het water gehaald om de staat te bekijken. Die was goed. Om ’m goed nat te houden, hebben we ’m weer teruggelegd.” Tot 14 augustus.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.