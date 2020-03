Goed idee: een drive-in bioscoop op het parkeerterrein van de kroeg

Het idee van eigenaar Richard Wagner zorgde voor een stroom aan reacties op Facebook. ,,Een plekje reserveren was mogelijk via WhatsApp. Binnen de kortste keren stond mijn telefoon roodgloeiend. Ik heb nog altijd last van het appen, omdat ik zoveel berichtjes moest beantwoorden.''

Frequentie

Het idee om een drive-in bioscoop te organiseren had Wagner al langer. ,,Op het terrein voor de deur is ruimte zat, maar nu is het natuurlijk helemaal ideaal.‘’ Iedereen moet verplicht in zijn auto blijven en raden wij aan om maximaal met twee personen in een auto te zitten.‘’ Welke film er wordt gedraaid, is nog niet duidelijk. ,,We denken nu aan The Blues Brothers. Op vrijdag en op zaterdag draaien we dezelfde film.''

Op het parkeerterrein wordt een scherm van vijftien vierkante meter neergezet. Bezoekers van de drive-in bioscoop kunnen via de radio luisteren. ,,Dat gaat via een bepaalde frequentie waar men op moet afstellen.''

Wachtrij

Momenteel wordt er op grote schaal gepuzzeld voor de deur van de tapperij. ,,We gaan vandaag bekijken en testen hoeveel auto's er op de parkeerplaats passen. Voor nu heb ik op vrijdag en op zaterdag plek voor dertig auto's, in totaal dus zestig. Er is zelfs al een wachtrij. Mensen zijn alleen welkom op reservering, zomaar langsrijden is er dus niet bij.''